أرمينيا تسجل أول إصابة بـ "كورونا"

لمواطن عائد من إيران الجمعة الماضي

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان؛ أن بلاده سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من إيران الجمعة الماضي.

وأشار إلى أن الرجل البالغ من العمر 29 عاماً في حالة جيدة الآن، مضيفاً أن السُلطات تعتزم عزل الذين كانوا على اتصال بالمصاب.

وأغلقت أرمينيا حدودها مع إيران لمدة أسبوعين.