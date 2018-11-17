الجيش اليمني يقتل خبير تصنيع متفجرات عراقيًّا وقياديين حوثيين في "باقم"

المواجهات أسفرت عن مصرع عدد من المتمردين

قُتل خبير تصنيع متفجرات عراقي الجنسية اليوم (السبت) مع قيادي ميداني في مليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة باقم شمال بمحافظة صعدة.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن ركن استخبارات اللواء الخامس حرس حدود، العقيد أنس منصر، أن خبير المتفجرات العراقي المقتول كان يعمل في صفوف المليشيا، وذلك ضمن الدعم الإيراني المقدَّم للانقلابيين.

وأوضح "منصر" أن القيادي في المليشيا المدعو إبراهيم ثورة قُتل هو الآخر مع 10 من مرافقيه خلال تلك المواجهات المتواصلة.

وعلى الصعيد نفسه، قُتل القيادي الميداني في المليشيا المدعو محمد عبد الباري الأخفش مع عدد من مرافقيه، وذلك خلال هجوم شنته قوات الجيش الوطني على موقع تمركزهم في الجبهة ذاتها، وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وتواصل قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية عملياتها العسكرية لاستكمال تحرير مديرية باقم، وذلك وسط تهاوٍ مستمر في صوف مليشيا الحوثي الانقلابية التي تتكبد خسائر فادحة في العدد والعدة.