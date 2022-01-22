"تعليم مكة" جاهز.. 800 مدرسة تتهيّأ لاستقبال 200 ألف طالب ابتدائي غداً

أشاد "الزائدي" بتضافر جهود الإدارات وقال: أنجزنا "مشاريع جديدة للتهيئة"

يعود 200 ألف طالب وطالبة ينتسبون لأكثر من 800 مدرسة ابتدائية ورياض أطفال بمكة المكرّمة، غداً الأحد، للدراسة الحضورية.

يأتي ذلك؛ بعد قرار وزارة التعليم بالعودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وصفوف الطفولة المبكرة نتيجة لما تحقق من نجاح في عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية، وجهود المملكة في الوصول للحصانة المجتمعية العالمية.

وهيّأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة جميع الاستعدادات لتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية "وقاية"، وفق أدوار متكاملة من جميع الإدارات والأقسام بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة؛ سعياً لتهيئة بيئة تعليمية صحية آمنة، وبما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية الوقاية.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة أنجزت خلال الفترة الماضية عديداً من المشاريع الجديدة لتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، وذلك من خلال عدة لجان إشرافية، وبالتعاون مع مديري المدارس؛ بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم كل الدعم الذي تحتاج إليه المدارس.

وأشاد "الزائدي"؛ بتضافر الجهود بين الإدارات ومكاتب التعليم لتلبية الاحتياجات الدراسية كافة، وتقديم كل الدعم فيما تحتاج إليه المدارس من خدمات في المجالين الفني والمهني، ومتابعة تطبيق الدليل الإرشادي الوقائي.