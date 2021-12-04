بيشة.. "عملية الـ 7 ساعات" تصلح "جنف" طفلة وتثبت فقرات ظهرها

أجراها فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله.. متابعة وخروج بصحة جيدة

نجح فريق طبي متخصّص بمستشفى الملك عبدالله في بيشة، في إجراء عملية لطفلة تبلغ من العمر 11 سنة، وذلك بعد معاناتها من تشوّه بالظهر.

وأوضحت "صحة بيشة"، أن المريضة حضرت إلى المستشفى وبعد عمل الأشعة والتحاليل اللازمة شُخصت الحالة على أنها جنف شديد، وبعد ظهور نتائج الأشعة والتحاليل ، قرر الفريق الطبي المكوّن من الدكتور صالح آل خبتي استشاري العمود الفقري، والدكتور اكينبو أخصائي جراحة العمود الفقري، والدكتور حسن شفيق أخصائي جراحة العظام، إجراء عملية إصلاح للجنف مع تثبيت فقرات الظهر، واستغرقت العملية حوالي 7 ساعات.

يُذكر أنه وبمتابعة من قِبل فريق العمل الجراحي، فقد خرجت الطفلة من المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.