77 جوادًا أجنبيًّا من 13 دولة.. تستعد للمشاركة في الحدث الأبرز على مدار يومين

الكشف عن أسماء الجياد المُرجح مشاركتها في لقاء كأس السعودية

أعلن كأس السعودية عن أسماء الخيل المرجح مشاركتها في الكأس المنعقد على مدار يومي 19 - 20 فبراير الجاري، وسيبلغ إجمالي الجياد المشاركة في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالرياض 77 جوادًا عالميًّا من 13 دولة من حول العالم، بنسخته الثانية بجائزته المالية البالغة 20 مليون دولار أمريكي، ليكون بذلك أغلى سباق خيل حول العالم، محتضنًا أفضل جياد العالم.

ويحتمل أن يكون في مقدمة الجياد المشاركة: الجواد "نيكس قو" الفائز بسباق "بريدرز كب ديرت مايل" وسباق "بيغاسوس وورلد كب" مع المدرب "براد كوكس"، ضمن مجموعة شملت جيادًا أمريكية قوية مثل الجواد "تشارلاتان" الفائز بسباق "ماليبو ستيكس" للفئة الأولى والجواد "تاسيتوس" الذي أحرز المركز الخامس العام الماضي في "كأس السعودية" لمزرعة جودمونت.

ويمثل اليابان لهذا العام الجواد "تشوا ويزرد" الذي يتمتع بأداء مذهل والحائز على لقب "كأس الأبطال" للفئة الأولى مع المدرب "ريوجي اوكوبو"، في حين من المتوقع أن يرافق المدرب "جون غوسدن" الجواد "مشرف" القادم من إيرلندا والذي حصد المركز الثاني في "الديربي السعودي" العام الماضي.

ومن المتوقع مشاركة الجواد البريطاني "كول ذا ويند" الفائز بسباقات المجموعة الأولى أربع مرات مع المدرب "فريدي هيد" الساعي لتحقيق النصر في شوط "البحر الأحمر هانديكاب" على المضمار العشبي بجائزته البالغة 2.5 مليون دولار أمريكي.

ويشارك أيضاً في السباق الجواد البريطاني "برينس أوف اران" الحائز على المركز الثالث في النسخة الأولى ضمن شوط "شركة لونجينز هانديكاب" الذي يشرف على تدريبه "تشارلي فيلوس".

وتشهد المنافسات انطلاق سباقي سرعة بجوائز مليونية تستقطب مجموعة من أبرز وأفضل الجياد، شوط "السعودية الرياض ديرت سبرينت" على المضمار الرملي لمسافة 1200م، وتبلغ جائزته 1.5 مليون دولار أمريكي، ويشارك فيه الجواد البريطاني "اوكستد" الحائز على "كأس يوليو" للمجموعة الأولى بقيادة المدرب "روجر تيل" في منافسة حامية مع الجواد الياباني "جستن" مع المدرب "يوشيتو يهاغي"، الذي تأهل للسباق بعد فوزه في سباق "كابيلا ستيكس" ديسمبر الماضي.

وأما شوط "STC للسرعة" على المضمار العشبي لمسافة 1351م وتبلغ جائزته 1 مليون دولار أمريكي، مستقطباً الجواد الإيرلندي "دارك باور" المدرب في البحرين على يد "الان سميث" والعائد للدفاع عن لقبه، متحدياً الجواد "سبيس بلوز" مع المدرب "تشارلي ابلبي" الفائز في آخر أربعة سباقات شارك فيها، وكذلك الجواد البريطاني "سبيك ان كالرز" مع المدرب "جوزيف اوبراين" الفائز مؤخراً بسباق المجموعة الأولى "بري موريس دو تشيست".

ويشارك الجواد الكندي "تشانيل ميكر" مع المدرب "بيل موت" الذي نال سابقًا المركز الثالث في سباق "كأس بيريدرز للمضمار العشبي" في شوط "كأس نيوم" للمضمار العشبي لمسافة 2100م، والذي تبلغ جائزته 1 مليون دولار أمريكي، وفي ذات الشوط يشارك الجواد الأمريكي "غرونكوسكي" من المملكة العربية السعودية مع المدرب "عبدالعزيز بن خالد".

ومن أبرز الخيل العربية الأصيلة المشاركة في "كأس العبية كلاسيك" لمسافة 2000م، والذي تبلغ جائزته 2 مليون دولار أمريكي: كل من: الجواد البلجيكي "ميسي" مع المدرب "تيمو كيرزميكرز" الحائز على جائزة سباقات المجموعة الأولى، وكذلك الجواد السعودي "طلاب الخالدية" الذي فاز بسباق العام الماضي مع المدرب "مطلق بن مشرف".

وتشهد نسخة هذا العام من "كأس السعودية" انطلاق شوط جديد بعنوان "الهانديكاب السعودي الدولي" بجائزة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي، مخصص للجياد المدربة في الدول الأعضاء من الاتحاد الدولي لسباقات الخيل، المصنفة ضمن الفئة الثانية والثالثة، بالتزامن مع يوم "تحدي الخيالة الدوليين STC".

وتعليقاً على ذلك، أوضح "توم رايان" مدير الاستراتيجيات والسباقات الدولية بنادي سباقات الخيل في السعودية قائلاً: "لقد شعرنا بسعادة كبيرة عندما اطلعنا على قائمة المشاركة في النسخة الثانية من "كأس السعودية"، وسعدنا أكثر لأننا نعرف الآن الجياد التي من المحتمل أن تشارك".

وأضاف: "لا شك أن التنافس الشديد بين جياد مثل "نيكس قو"، "تشارلاتان"، "مشرف" و"تشوا ويزرد" في "كأس السعودية"، سوف يكون أمرًا ممتعًا للجميع. كما أن السباقات الأخرى برزت من حيث القوة والجودة".

يعكف كامل الفريق على العمل لتقديم سباق عالمي يضع صحة وسلامة المشاركين في قائمة أولوياته. لقد كان عامًا صعبًا واستثنائيًّا للجميع، ونحن سعداء لأننا نجحنا في تنظيم هذا اللقاء لعشاق سباقات الخيل حول العالم لكي يستمتعوا به".