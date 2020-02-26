"مدني جازان" يحذّر من التقلبات الجوية

بعد تنبيه "الأرصاد" من سحب ممطرة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظة فرسان، والأجزاء الساحلية.