إسبانيا تسجل 565 حالة وفاة جديدة و3658 إصابة بكورونا

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 191726 والوفيات فوق الـ20 ألفًا

كشفت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، عن تسجيل 565 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20043 حالة.

وأعلنت الوزارة أيضًا عن تسجيل 3658 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 191726 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 02:15 PM

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 191726 والوفيات فوق الـ20 ألفًا

إسبانيا تسجل 565 حالة وفاة جديدة و3658 إصابة بكورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشفت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، عن تسجيل 565 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20043 حالة.

وأعلنت الوزارة أيضًا عن تسجيل 3658 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 191726 حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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