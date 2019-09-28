الزيد: الحكم أغفل طرد حمد الله.. ولا جزائيات في مباراة الأهلي والنصر

أكد عبدالرحمن الزيد المحلل التحكيمي في القنوات الرياضية أنه كان يجب على الحكم البرتغالي ارتور سواريس حكم مباراة الأهلي والنصر طرد عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر.

وقال في تحليله للحالات بمشاركة جمال الغندور المحلل التحكيمي : "كان هناك سبع حالات في المباراة".

وتحدث الطرفان عن الحالات التحكيمية وقالا: "في الدقيقة السابعة كان هناك سقوط لديجانيني على قوس خط الـ18 وقرار صحيح باستمرار اللعب حيث لا يوجد أي خطأ على دفاع النصر".

وأضاف: في الدقيقة الرابعة عشرة كان هناك سقوط عبدالرزاق حمد الله داخل منطقة الجزاء ولكن مدافع الأهلي خبراني أبعد الكرة وبعد ذلك حصل احتكاك وقرار صحيح باستمرار اللعب.

وعن ثالث الحالات: في الدقيقة 18 لا يوجد ضربة جزاء بعد لمس الكرة في يد عبدالله الخيبري لاعب النصر.

وأضاف المحللان: في الدقيقة 21 قرار صحيح من الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للنصر بعد أن أبعد عبدالله حسون الكرة من أمام حمد الله.

وعن الكرة التي ارتطمت في يد محمد خبراني في الدقيقة 27 قال الزيد: قرار صحيح باستمرار اللعب لعدم تعمد اللمس.

وأشار الغندور إلى الحالة السادسة وقال : "في الدقيقة 36 لا يوجد ركلة جزاء لحمد الله حيث إن سوزا لمس الكرة ولم يعق حمدالله وقرار صحيح من الحكم بإنذار حمدالله للتحايل".

وعن الحالة السابعة قال الزيد: "في الدقيقة 82 انفرادة لحمدالله وكان هناك تحايل من اللاعب ويفترض منحه بطاقة صفراء ولديه بطاقة أولى حيث سيتم منحه البطاقة الحمراء".