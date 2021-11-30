"هيئة الأدب" تُنظِّم "مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة" لتعزيز حضور الفلسفة في المجتمع

بمشاركة عدد من كبار مُفكِّري الفلسفة المعاصرين

يجتمع كبار مُفكِّري الفلسفة المعاصرين في "مؤتمر الرياض للفلسفة"، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021م، في أول مؤتمر فلسفي من نوعه تستضيفه المملكة العربية السعودية، ويشارك فيه مفكرون ومؤسسات دولية وإقليمية مرموقة لمناقشة مختلف القضايا الفلسفية المعاصرة، وذلك تحت شعار (اللا متوقع).

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، الدكتور محمد حسن علوان، أن المهمة الرئيسية للمؤتمر تتمحور في تعزيز حضور الفلسفة في المجتمع، وتداولها على أوسع نطاق عبر النقاشات الفلسفية المتنوعة التي سيقدمها ضيوف المؤتمر من المفكرين والنقاد العالميين رفيعي المستوى، الذين سيتناولون المفاهيم الفلسفية الأساسية والمعاصرة من محاور متعددة، وبما يكفل تعزيز التفكير الفلسفي وأساليبه وأدواته في مجتمعنا.

وسيغطي برنامج "مؤتمر الرياض للفلسفة" مجموعة من الجلسات العامة التفاعلية وورش العمل التي تتناول القضايا المعاصرة، وتسلط الضوء على دور الفلسفة في فهم العالم اليوم، إلى جانب تغطيتها الحالة الإنسانية الراهنة، وما يؤثر فيها من وقائع غير متوقعة، مثل جائحة كوفيد-19، وتأثيراتها الأخلاقية.

وتشمل قائمة متحدثي المؤتمر وضيوفه نخبة من مُنظِّري الفلسفة في أهم جامعات العالم، بما في ذلك جامعة بريتوريا، وجامعة هارفارد، وجامعة تورينو، ومعهد الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن، وجامعة القاهرة، وجامعة الملك سعود.. وغيرها، الذين سيقدمون أطروحاتهم الفلسفية ضمن برنامج حافل للمؤتمر، يتضمن جلسات النقاش العامة المفتوحة لعموم أفراد المجتمع، إلى جانب أنشطة إثرائية متنوعة، تشمل قرية للقراءة، ومنطقة للأطفال مصممة لغرس قيمة التفكير الفلسفي بين الأجيال الناشئة.

ويأتي "مؤتمر الرياض للفلسفة" ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة لدعم النشاط الفلسفي في السعودية، وذلك عبر إيجاد منصة سعودية مرموقة لمناقشة مستجدات علم الفلسفة وتطبيقاته الحديثة، ودعم المحتوى الفلسفي متعدد الأبعاد والآفاق، والموجَّه لجميع الفئات المجتمعية، بالتعاون مع المؤسسات الناشطة في مجال الفلسفة من مختلف دول العالم.

ويمكن للراغبين في الحضور التسجيل عبر الرابط الإلكتروني:

https://engage.moc.gov.sa/philosophy_conference#