إيداع أكثر من ٣ ملايين ريال لطلاب وطالبات القنفذة غدًا الخميس

تشمل مكافآت الطلبة عن شهر رمضان المبارك

تودع إدارة تعليم القنفذة يوم غد الخميس، الموافق للتاسع عشر من شهر شوال الجاري؛ أكثر من ٣ ملايين ريال مكافآت الطلاب والطالبات لشهر رمضان لعام ١٤٤١هـ.



وأكد مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس النائية والتربية الخاصة والاغتراب والإعاقات الجسمية وأبناء المعلمين المتوفين.



وشدد "الزاحمي" على حرص الإدارة ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية في إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، متمنيًا لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التوفيق.