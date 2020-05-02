36 إصابة جديدة بـ"كورونا" في سلطنة عمان

الصحة: ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2483 حالة

أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 2483 حالة.

وقالت وزارة الصحة في السلطنة: تسجيل (36) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (#كوفيد١٩)؛ منها (22) حالة لعمانيين، (14) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (2483) حالة، وعدد الوفيا(11). وتود الوزارة التأكيد أن (750) حالة قد تماثلت للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 11:29 AM

الصحة: ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2483 حالة

36 إصابة جديدة بـ"كورونا" في سلطنة عمان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 2483 حالة.

وقالت وزارة الصحة في السلطنة: تسجيل (36) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (#كوفيد١٩)؛ منها (22) حالة لعمانيين، (14) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (2483) حالة، وعدد الوفيا(11). وتود الوزارة التأكيد أن (750) حالة قد تماثلت للشفاء.

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سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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