الأهلي (يعايد) جماهيره بانتصار ثمين على القادسية

اللقاء شهد عودة "السومة" لزيارة الشباك

كسب الأهلي نظيره القادسية بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.



الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين.



وفي الشوط الثاني عاد هداف الأهلي التاريخي عمر السومة لزيارة الشباك، وتحديدًا عند الدقيقة الـ68 من ركلة جزاء؛ ليضع الأهلي في المقدمة.



وخسر الأهلي خدمات اللاعب عبدالله حسون عند الدقيقة الـ78 لخروجه بالبطاقة الحمراء التي مُنحت له من قِبل حكم اللقاء تركي الخضير.



وبتلك النتيجة قفز الأهلي للمركز الثامن برصيد 38 نقطة، وبقي القادسية على رصيده السابق (34 نقطة) في المركز الـ11.