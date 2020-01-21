4 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق عسير والجوف والشمالية والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة عسير تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وخميس مشيط، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبّهت الهيئة في وقت سابق منطقة الجوف بأنها تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

كما نبهت منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والنعيرية والخفجي والاحساء، وتبدأ الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.