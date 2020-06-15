خميس مشيط تشيع جثامين ضحايا حادث عقبة "ضلع الستة" وسط حزن واسع

6 أفراد من أسرة واحدة

شيعت قبيلة المداخلة اليوم بمحافظة ‎خميس مشيط 6 أشخاص من أسرة واحدة، كانوا قد لقوا مصرعهم من جراء الحادث المروري المروع الذي شهدته عقبة ضلع مساء أمس. وتوفي في موقع الحادث خمسة، ولحقت بهم طفلة في السادسة من عمرها بعد نقلها للمستشفى. فيما خيم الحزن على جميع أفراد القبيلة وذوي المتوفين من جراء الفقد والمصاب الجلل الذي حلَّ بهم.

وكان محمد بن حسن الشهري، المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، قد أبان لـ"سبق" في حينها أن "فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم بين سيارتَين، إحداهما من نوع أكورد، والأخرى دينا، في عقبة ضلع؛ ما أدى إلى عدد من الإصابات والوفيات".

وأضاف: "فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع عند الساعة الـ6.46 من مساء أمس توجهت 4 فرق إسعافية، واتضح عند وصول الفرق وجود خمس وفيات في موقع الحادث، وإصابتين، وتم نقلها لمستشفى الدرب العام".



