ابن عم الزميل "سعود الدعجاني" في ذمة الله

فُجع الزميل بصحيفة "سبق" سعود الدعجاني اليوم السبت بوفاة ابن عمه نواف هريس الدعجاني.

وقد جرت الصلاة على الفقيد بعد صلاة المغرب بجامع "العباس" بمحافظة الطائف، ودُفن جثمانه بمقبرة الجفالي.

وتتقدم أسرة تحرير "سبق" التي آلمها النبأ بأحرِّ التعازي والمواساة للزميل "الدعجاني"، ولكل ذوي الفقيد، داعين المولى العلي القدير أن يغفر له ويرحمه.