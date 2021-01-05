أمير الباحة يسلّم 100 وحدة سكنية بمجمع إسكان الملك عبدالله بالعقيق

بقيمة إجمالية تجاوزت 50 مليون ريال.. وشاهد عرضًا تفصيليًّا للمشروع

سلم الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة في الإمارة، اليوم، 100 وحدة سكنية بمجمع إسكان الملك عبدالله بمحافظة العقيق، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 50 مليون ريال.

وشاهد في بداية اللقاء عرضًا تفصيليًّا عن المشروع وما تم خلال مراحله من أعمال لجميع الجهات المشاركة التي تهدف بالمقام الأول إلى تقديم خدمات وحلول إسكانية تليق بالمواطن الكريم.

ونوّه أمير الباحة إلى أن هذه المشاريع الموجهة بالمقام الأول للمواطن هي انعكاس لدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لجميع برامج الإسكان التنموي.

وأوضح أن ما تم اليوم من تسليم الأسر لوحداتهم السكنية بالتعاون بين مؤسسة الملك عبدالله الخيرية ووزارة الإسكان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما هو إلا ترجمة صادقة لحرص واهتمام القيادة بخدمة المواطنين والمواطنات، مقدماً شكره لجميع الشركاء في تنفيذ المشروع.

من جانبه ذكر مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شايق الشايق، عن عظيم شكره لسموّ أمير المنطقة على دعمه لكل ما يخدم المواطن داخل المنطقة، موضحًا دور فرع الوزارة بالعمل على تأثيث مجمع إسكان الملك عبدالله التنموي في العقيق بالكامل، ويشمل تأثيث جميع الوحدات (الموكيت بجميع ملحقاته والأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية) بتكلفة تأثيث إجمالية تجاوزت 3 ملايين ريال بواقع 30975.4 ريالًا للوحدة السكنية الواحدة.

بدوره نوه المدير العام لفرع وزارة الإسكان بالباحة المهندس محمد بن حسن المعاوي إلى أن وزارة الإسكان شاركت في مثل هذه المشاريع كمبادرة بعمل كامل البنية التحتية للمشروع بتكلفة إجمالية تجاوزت 4 ملايين ريال.



وقد عبّر الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالله الخيرية الدكتور أحمد بن حسن العرجاني عما وجده من حرص وتواصل مستمر من قبل أمير المنطقة على دعم وتسهيل تنفيذ هذا المشروع وحرصه على اعتماد منطقة الباحة ضمن أولويات مشاريع المؤسسة، مما يؤكد اهتمام القيادة بخدمة المستفيدين من أبناء هذا الوطن الغالي.