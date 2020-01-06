"طيران ناس" ينقل 7.6 ملايين مسافر خلال 2019

بنسبة نمو قدرها 15% وبزيادة مليون مسافر عن 2018

حقق طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، خلال العام الماضي 2019 سلسلة إنجازات تؤكد ريادته للطيران الاقتصادي في المنطقة، وذلك من خلال سعيه الدائم إلى تطوير أسطوله والتوسع باتجاه وجهات طويلة المدى وفتح أسواق ومحطات جديدة، إلى جانب تقديمه أفضل الخدمات بأسعار تنافسية وهو ما انعكس بشكلٍ مباشر على نسبة المسافرين، والتي شهدت ارتفاعًا مضطردًا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بندر المهناعن إن عدد المسافرين الذين تم نقلهم بواسطة "طيران ناس" خلال العام 2019 بلغ نحو 7.6 ملايين مسافر وبنسبة نمو قدرها 15% عن العام الماضي، مقابل 6.6 ملايين مسافر خلال العام 2018، ليصل إجمالي عدد المسافرين الذين تم نقلهم إلى أكثر من 50 مليون مسافر منذ انطلاق الشركة في العام 2007.

واستعرض المهنا عددًا من الإنجازات التي تحققت خلال العام المنصرم، والتي تأتي ضمن استراتيجية طيران ناس وخططه الطموحة للتطوير على المدى المتوسط والبعيد، منوهًا بمذكرة التفاهم التي وقعها طيران ناس خلال شهر يونيو من العام الماضي مع شركة إيرباص لشراء 10 طائرة من نوعي A321XL الأحدث من نوعها، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 9 مليارات ريال، إضافة إلى استكمال تنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها في العام 2017 مع إيرباص لشراء 120 طائرة من طراز A320neo بقيمة نحو 32 مليار ريال سعودي، وتعتبر هذه الصفقة ثاني أكبر صفقة شراء طيران في الشرق الأوسط، وقد تم تسليم 4 طائرات منها حتى اليوم.



وعلى صعيد التوسع في الوجهات، أشار المهنا إلى أن "طيران ناس" أعلن خلال العام الماضي 2019 عن إطلاق عدد من الوجهات الجديدة والمباشرة، أبرزها بين الرياض ونيودلهي، وإلى كل من "لكناو" و"كاليكوت" في الهند، لتصل بذلك عدد وجهاته في الهند إلى 4 محطات بعد نيودلهي وحيدرآباد، وذلك ضمن خططه التوسعية في الوجهات الدولية الجديدة التي تشمل لاهور، إسلام آباد، سراييفو، فيينا، باتومي، تبيليسي وباكو وغيرها.

كما تم في نهاية العام الماضي التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية لتقديم خدمات المناولة الأرضية مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية لتقديم الخدمات في جميع مطارات المملكة والبالغ عددها 28 مطاراً ولمدة خمس سنوات.

كما عبّر المهنا عن فخره بفوز "طيران ناس" خلال العام الماضي 2019 وللعام الخامس على التوالي بجائزة أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية، وبجائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي، وجائزة أفضل موظفي خدمة شركة طيران 2019. واعتبر أن هذه الجوائز تؤكد على حرص "طيران ناس" الدائم لتقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار، والالتزام بدقة مواعيد الرحلات، وجودة الخدمات المقدمة لضيوفه المسافرين.



يذكر أن "طيران ناس" هو الطيران الاقتصادي الرائد في المملكة العربية السعودية، وهو يُشغّل أكثر من 1200 رحلة طيران أسبوعياً إلى 35 وجهة (محلية ودولية) على متن أسطوله المكون من 30 طائرة. ومنذ انطلاقته في العام 2007م، نقل "طيران ناس" أكثر من 50 مليون مسافر على متن رحلاته، وشهد هذا العدد نمواً مطرداً خلال السنوات الـ 12 الماضية.