"تطوير المدينة" تنجز ٩٠٪ من مشروع تأهيل وادي العقيق

ممرات للمشاة ومسارات دراجات ومسطحات خضراء وخدمات ومواقع استثمارية

‎تواصل هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تنفيذ أعمالها في مشروع التأهيل البيئي وتطوير ‎وادي العقيق (المرحلة الأولى).



وذكرت هيئة تطوير المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" انه تم انجاز نسبة 90% من المشروع والذي يهدف لتحويل الوادي إلى منتزه صديق للبيئة يخدم سكان وزوار المدينة المنورة.



‏ويتضمن المشروع إنشاء ممرات للمشاة ومسارات دراجات ومسطحات خضراء وجلسات عائلية وخدمات عامة ومواقع استثمارية وتطوير مناطق تاريخية على ضفاف الوادي وإبراز الجانب الديني لوادي العقيق.