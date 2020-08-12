"تطوير المدينة" تنجز ٩٠٪ من مشروع تأهيل وادي العقيق

تواصل هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تنفيذ أعمالها في مشروع التأهيل البيئي وتطوير وادي العقيق (المرحلة الأولى).
وذكرت هيئة تطوير المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" انه تم انجاز نسبة 90% من المشروع والذي يهدف لتحويل الوادي إلى منتزه صديق للبيئة يخدم سكان وزوار المدينة المنورة.
ويتضمن المشروع إنشاء ممرات للمشاة ومسارات دراجات ومسطحات خضراء وجلسات عائلية وخدمات عامة ومواقع استثمارية وتطوير مناطق تاريخية على ضفاف الوادي وإبراز الجانب الديني لوادي العقيق.
ممرات للمشاة ومسارات دراجات ومسطحات خضراء وخدمات ومواقع استثمارية
تواصل هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تنفيذ أعمالها في مشروع التأهيل البيئي وتطوير وادي العقيق (المرحلة الأولى).
وذكرت هيئة تطوير المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" انه تم انجاز نسبة 90% من المشروع والذي يهدف لتحويل الوادي إلى منتزه صديق للبيئة يخدم سكان وزوار المدينة المنورة.
ويتضمن المشروع إنشاء ممرات للمشاة ومسارات دراجات ومسطحات خضراء وجلسات عائلية وخدمات عامة ومواقع استثمارية وتطوير مناطق تاريخية على ضفاف الوادي وإبراز الجانب الديني لوادي العقيق.