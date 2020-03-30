تركيا.. قفزات "كورونا" تحجر على 39 منطقة سكنية

قتل 131 وأصاب 9217

وضعت تركيا 39 منطقة سكنية قيد الحجر الصحي، اعتبارًا من يوم (الاثنين)، من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة 131 شخصًا في البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان نقلته "رويترز"، أن الحجر الصحي فُرض على مدينة وست ضواحي و28 قرية وأربعة تجمعات سكنية أصغر بعد أن قفز عدد حالات الإصابة المؤكدة في تركيا إلى 9217 حالة بزيادة 1815 حالة جديدة.

ومن بين أحدث الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، أوقفت تركيا رحلات القطارات بين المدن وقلصت رحلات الطيران الداخلية اعتبارًا من أمس الأول، وطالبت المعارضة الرئيسية في البلاد بإصدار أمر بالبقاء في المنازل.