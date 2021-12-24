وفاة والد مدير مركز المعلومات الوطني بشرورة

استقبال العزاء باستراحة القمة بحي الأمير مشعل

توفي والد مدير مركز المعلومات الوطني بشرورة عبدالله بن صالح بن منيف النهدي إثر مرض عانى منه.

وأديت الصلاة على الفقيد في جامع الملك فهد، ووري جثمانه الثرى في مقبرة شرورة على طريق الوديعة.

ويستقبل العزاء في استراحة القمة بحي الأمير مشعل بمحافظة شرورة.