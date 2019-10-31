جامعة الأمير محمد بن فهد تحتفل بتخريج 496 طالبة من مختلف الكليات

وسط أجواء بهيجة تحت رعاية جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز

احتفلت جامعة الأمير محمد بن فهد بتخريج الدفعة السابعة من طالباتها مساء يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، وذلك بتخريج 496 طالبة من مختلف كليات الجامعة في مرحلتَيْ البكالوريوس والماجستير، وسط أجواء بهيجة تحت رعاية الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز.



وقدم مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، شكره الجزيل للأميرة جواهر بنت نايف على رعايتها لهذا الحفل، كما قدم شكره الجزيل للأميرة عبير بنت فيصل حرم أمير المنطقة الشرقية على حضورها ومشاركتها الخريجات فرحتهن.



وقال: الجامعة احتفلت بتخريج الدفعة السابعة من طالبتها ودفعتهم بكل فخر واعتزاز إلى مرحلة جديدة من حياتهم وهي مرحلة سوق العمل بعد أن هيأت لهن كافة المتطلبات الرئيسة للدخول في السوق المحلي والعالمي.



وأضاف: للجامعة رسالة إبداعية معاصرة تتمحور في كونها حصناً للفكر وموطناً للإبداع ومشعلًا للمعرفة في الحضارة الإنسانية، والتزاماً بهذا المفهوم رسم مؤسس الجامعة وقائد نهضتها الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رؤيتها ورسالتها حتى وصلت للتميز محلياً وعالمياً.



وأردف أنه لا يزال يحتضنها ويرعاها في كل مسار، ويقودها إلى أن تكون جامعة مرموقة، تأخذ مكانتها بين الجامعات العالمية، لاتزال تنتهج النهج نفسه في تخريج طلابها بأعلى المعايير الأكاديمية وتدعيمهم بالخبرات اللازمة لدخول هذا السوق.



وتابع: الجامعة تفخر باحتضان كبرى شركات المنطقة لعدد كبير من خريجها مما يشكل مصدر فخر واعتزاز للجامعة ومنسوبيها.



وقدّم "الأنصاري" شكره وتقديره للأمير محمد بن فهد رئيس مجلس أمناء الجامعة على على ما قدمه ويقدمه لهذه الجامعة واهتمامه بتسهيل كافة العقبات لطلاب الجامعة ودعمهم من يومهم الدراسي الأول وحتى التحاقهم بسوق العمل.



كما قدم شكره الجزيل للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه على ما يوليانه من اهتمام بالجامعة وفعاليتها.



وختم حديثه بالشكر للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الأمناء على متابعته الدائمة لخطط الجامعة وأعمالها.