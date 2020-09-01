"الصحة والبريد" توقعان اتفاقية "البريد الدوائي"

سعيًا لإيصال الوصفات الطبية للمرضى في منازلهم

وقعت وزارة الصحة ومؤسسة البريد السعودي اتفاقية توصيل الأدوية لمنازل المرضى التابعين لمستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية وذلك استمرارًا لتطوير العلاقة عبر ما يسمى خدمة الميل الأخير التي يقدمها البريد السعودي.



وتهدف الاتفاقية إلى التغطية وبشكل تدريجي لما يقارب 284 مستشفى ومركزًا طبيًا في مختلف مناطق المملكة سعياً إلى إيصال الوصفات الطبية للمرضى في منازلهم عبر حافظات خاصة بنقل الأدوية بدرجات حرارة مختلفة حسب نوع الدواء.



وستُسهم الاتفاقية في تفعيل دور وزارة الصحة اللوجستي بالتعاون مع البريد السعودي لتوصيل الأدوية لمنازل المرضى وتسهيل استلامها دون حاجة المرضى لزيارة المستشفيات أو المراكز الصحية.



وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً للتعاون السابق والجهود المميزة التي بذلتها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا ونجاح مؤسسة البريد السعودي في إثبات قدرتها اللوجستية في توصيل الدواء خلال الفترة السابقة. وسيستفيد من هذه الاتفاقية كل من "مرضى الرعاية المنزلية /مرضى ذوي الإعاقة/المرضى ذوي الأمراض المزمنة/ مرضى العيادات الافتراضية/ المرضى ذوي المناعة المنخفضة/ مرضى الأورام/ مرضى العيادات النفسية".



وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب الصحة الدكتور محمد الشناوي مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصيدلية ومن جانب البريد السعودي المهندس ريان الشريف نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية.