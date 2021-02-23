"الصحة": تسجيل 335 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 323 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، تسجيل 335 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 375668 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 323 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 366735 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6470 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2463 والحالات الحرجة 486 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، تسجيل 335 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 375668 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 323 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 366735 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6470 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2463 والحالات الحرجة 486 حالة.