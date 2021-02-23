"الصحة": تسجيل 335 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 323 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، تسجيل 335 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 375668 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 323 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 366735 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6470 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2463 والحالات الحرجة 486 حالة.