الغامدي: "حمدالله" خذل فريقه .. والخصم لن يؤثر على راتبه العالي

أكد أنهم سينتصرون بوجوده أو غيابه

أكد خالد الغامدي لاعب خط دفاع فريق الفيصلي، أن عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر خذل فريقه بعد تصرفه الغاضب إزاء خصم 15 % من راتبه.

وقال في حديث لبرنامج "الدوري مع وليد" بعد انتصار الفيصلي على النصر وتأثير غياب حمدالله: "بوجوده أو غيابه كنا سنحقق الانتصار".

وأضاف: اللاعب خذل فريقه في وقت الحسم والذي يتطلب وجوده مع الفريق.

وزاد قائلاً: "اللاعب لم يحترم إدارة النصر وزملاءه اللاعبين والجماهير، ولا أتوقع أن خصم 15٪؜ من راتبه الشهري الذي يعادل تقريبًا 30 ألف ريال من راتبه البالغ 3 ملايين ريال سيؤثر عليه ويكفي أن الإدارة الحالية بوجود عبدالرحمن الحلافي هي من رفعت راتبه لهذا المبلغ الكبير".