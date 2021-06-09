اندلاع النيران في جبال القدس.. و"إسرائيل" تخلي مستوطنة قريبة

إيقاف حركة القطارات إلى المدينة حتى إشعار آخر

‬شبّ حريقان في منطقة جبال القدس، اليوم الأربعاء، فيما تحاول أطقم إطفاء إسرائيلية إخماد النيران مستخدمة أربع طائرات.

وذكر موقع "والاه" الإسرائيلي، أن الحرائق تثير قلقاً كبيراً في "إسرائيل"؛ بسبب قربها من المستوطنات، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضاف أن خطورة انتشار النيران أجبرت السلطات على إخلاء سكان مستوطنة معاليه هحميشة.

وبيّن "والاه" أن الحرائق أوقفت حركة القطارات إلى القدس حتى إشعار آخر، كما أوقفت جميع القطارات القادمة إلى المنطقة من مطار بن جوريون.