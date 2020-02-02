خالد الغنام ينتظم بتدريبات النصر استعداداً لملاقاة الفتح

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، وبدأت التدريبات بتمارين تكتيكية، أعقبها تمارين لياقية، ثم أدى اللاعبون تدريبات تكتيكية متنوعة، اختتمها المدرب بإجراء مناورة كروية على منتصف الملعب.

وشهدت التدريبات انتظام خالد الغنام لاعب النصر الجديد في مران فريقه، بعد انتقاله رسمياً خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من القادسية.



ويستعد النصر لمواجهة الفتح الخميس المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض لحساب الجولة الـ17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.