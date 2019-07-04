شاهد.. "جمرك المدينة" يستقبل أولى رحلات حج موسم عام 1440هـ

زمزم ورود وهدايا وتمور.. وشعارهم "لكم الأجر ولنا شرف الخدمة"

استقبل جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، اليوم الخميس، أولى الرحلات القادمة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ.

وتم تقديم عدد من الهدايا والتمور والحلويات والورود وماء زمزم لحجاج بيت الله الحرام وسط جو احتفائي.

وتأتي هذه المبادرة من الجمارك السعودية، مشاركة في دعم مبادرة "القيم والأخلاق خير أمة"، تحت شعار "لكم أجر الحج ولنا شرف الخدمة".

وقال مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي أحمد بن علي حجر الغامدي: نحن في الجمارك السعودية سعداء باستقبال أول فوج من ضيوف الرحمن عبر جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وفخورون بشرف العمل والخدمة لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي.

وأضاف: بروح الفريق الواحد نعمل جميعًا مع شركائنا في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة العاملة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي من خلال التنسيق والمتابعة الميدانية؛ لإنجاح "الخطة التشغيلية لمرحلة قدوم ضيوف الرحمن لموسم حج 1440هـ".

وأردف: عدد الكوادر البشرية ارتفع إلى 100 طالب جامعي من خلال برنامج خدمة المجتمع الذي تشرف عليه الموارد البشرية بالهيئة العامة للجمارك السعودية وبالشراكة مع جامعة طيبة.

وتابع: هذه الاستعدادات تأتي لمواكبة حركة توافد الحجاج بكل يسر وسهولة بواقع 15 ثانية لإنهاء إجراءات أمتعة كل حاج.

وقال "الغامدي": خلال موسم حج هذا العام، هناك زيادة في عدد الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة لتصبح خمس دول، وترمي هذه المبادرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ حيث يتم إنهاء إجراءات تسجيل الدخول من بلدانهم.