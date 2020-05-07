ضمن برنامج تفطير الصائمين.. "الإسلامية" توزع ٤ آلاف سلة غذائية في تايلاند

"الفارس": لفتة كريمة من خادم الحرمين للتواصل مع إخوانه المسلمين في 18 دولة برمضان

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مكتب المستشار الإسلامي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في سفارة المملكة في بانكوك؛ حفل تدشين لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - لتفطير الصائمين لعام 1441هـ، اليوم الخميس بمقر ‏مكتب شيخ الإسلام في بانكوك بمملكة تايلاند.

وتفصيلًا.. حضر مراسم التدشين القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة خالد بن ناصر الفارس، والمستشار الإسلامي الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي، وفضيلة مدير مكتب شيخ الإسلام مبروك بون مالوت، وفضيلة رئيس المجلس الإسلامي في بانكوك الشيخ أرون بون شوم، وعدد من أئمة المساجد ورؤساء الجمعيات وعدد من الإعلاميين.

وأكد "الفارس" أن هذا البرنامج يعدّ لفتة كريمة يتواصل بها خادم الحرمين الشريفين مع إخوانه المسلمين في شهر ‏العطاء، والذي يقام في 18 دولة حول العالم من بينها مملكة تايلاند‏، منوهًا إلى الجهود التي تقدمها المملكة ممثلة في وزارة الشؤون ‏الإسلامية في تنفيذ هذا البرنامج المبارك،‏ عبر مكتب المستشار الإسلامي في السفارة وفق منظومة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية، والذي يلقى ترحيبًا وتقديرًا من المسلمين في تايلاند.‏

وقدّم مدير مكتب شيخ الإسلام ورئيس المجلس الإسلامي في بانكوك، وعدد من الأئمة؛ وافر الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين؛ على جهودهما الخيرة وأعمالهما المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين في كل وقت وحين، وخصوصًا في مثل هذا الشهر الكريم من تفطيرٍ للصائمين وتوزيع التمور وإرسال المصاحف الشريفة إلى جميع دول العالم.

فيما قال المستشار الإسلامي الدكتور الحمودي: إن ‏البرنامج يحظى بمتابعة وإشراف مباشر من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، موضحًا أنه سيتم توزيع ٤٠٠٠ سلة غذائية تكفي لأكثر من ٣٠ ألف صائم موزعة على جميع ولايات تايلاند، وخاصة الولايات الجنوبية لكثافة المسلمين فيها، والتي سيوزع فيها قرابة ٢٥٠٠ سلة غذائية، كما سيوزع ١٠٠٠ سله على العاصمة بانكوك وضواحيها، و٢٥٠ سلة على المسلمين في الشمال، ومثلها في منطقة ايسان في الشرق.

وأشار الدكتور يوسف الحمود إلى أنه سيتم توزيع هذه السلال بالتنسيق مع المجالس الإسلامية التابعة لمكتب شيخ الإسلام في جميع الولايات، وفق الإجراءات الاحترازية التي تعمل الوزارة على الأخذ بها بالتعاون مع مختلف الدول التي ينفذ بها البرنامج.