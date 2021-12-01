أمير الشرقية: الأحساء مكانها عال وغال في قلبي.. وسعادتي كبيرة برؤية وجوه اشتقت إليها

دشن مبنى المحافظة الجديد بحضور عدد من أهالي المحافظة

قال الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية خلال كلمته التي ألقاها في حفل تدشين مبنى محافظة الأحساء الجديد: "تتسابق العبارات لأعبر عما يجول في صدري وأنا ألتقي إخواني أهالي الأحساء أحساء الخير أحساء العطاء أحساء البركة هذه الوجوه التي اشتقت لرؤياها بعد أن افتقدتها في الفترة الماضية وافتقدت أن أكون معكم بين الحين والآخر، لكن هي الظروف التي مرت بالعالم ككل، تعجز العبارات أن تعبر عما يجيش في صدري من شوق واشتياق لكم أيها الأعزاء ولمجالسكم ولمزارعكم ولمنتدياتكم، والآن الحمد لله نعود لكن نعود بحذر فالحمد لله أولاً وآخراً.

وأضاف: "إن ما أصاب العالم هو شيء غير اعتيادي، لكن الحمد لله بلادكم بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "حفظهما الله" حرصت منذ بداية الجائحة أن تقوم بكل ما من شأنه حماية الإنسان على هذه الأرض بغض النظر من هو وكيف هو وذلك ليس بمستغرب، والحمد لله حققنا الكثير من الإنجازات ولم تتوقف برامجنا التطويرية البتة وأكبر دليل هذا المبنى الذي نسعد هذا اليوم بالجلوس فيه وتدشينه".

