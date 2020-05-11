السفارة السعودية في باكستان تسهل إجراءات عودة مجموعة من المواطنين العالقين

عبّروا عن سعادتهم بالعودة إلى الوطن وشكرهم للحكومة على ما تقدمه من جهود

تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -والمتابعة المستمرة من وزير الخارجية قامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان بإجلاء مجموعة من المواطنين العالقين لدى باكستان وتسهيل عودتهم إلى المملكة فقد تم تيسير أولى الرحلات عبر مطار إسلام آباد الدولي.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في تقرير لقناة "الإخبارية" حول عودة المواطنين إلى المملكة، حيث تحدث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان السفير نواف المالكي بالقول: "أتشرف نيابةً عن زملائي في السفارة ونيابةً عن المواطنين العائدين إلى أن أتقدم بجزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد ولوزير الخارجية على التوجيه المستمر داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان".

وأضاف "المالكي": حرصت السفارة على التواصل مع المواطنين السعوديين الراغبين بالعودة إلى المملكة وقدمت لهم كل التسهيلات قبل الإجلاء عبر الرحلة الخاصة للخطوط السعودية.

وشكر أحد المواطنين العائدين حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تقديم كل التسهيلات للمواطنين العائدين في أنحاء العالم، وعبّر عن سعادته بعودته للوطن، مؤكدًا أن ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين في داخل المملكة وخارجها لجهود عظيمة وكبيرة.

وعبّر مواطن آخر عن شعوره الرائع وهو يعود إلى أرض الوطن ودعا الله سبحانه وتعالى أن يزيل جائحة كورونا بأسرع وقت وأن يحفظ المملكة.