"خيركم" تطلق تطبيق "اتلوها صح" القرآني.. يحصد مليون تلاوة

600 ألف تحميل من 127 دولة

حصد تطبيق "اتلوها صح" القرآني، الذي أطلقته جمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن بجدة أكثر من مليون تلاوة.

وتجاوزت التنزيلات للتطبيق في نظامي الأندرويد وios 600 ألف تحميل في 127 دولة حول العالم.

وقال مدير عام جمعية "خيركم" عبدالعزيز فتني: إن "اتلوها صح"، والذي دشنته الجمعية في 1434هـ، أول تطبيق تفاعلي من نوعه على الهواتف الذكية للوصول لشرائح المجتمع كل في ذلك الحين، وربطهم بكتاب الله علماً وتعليماً وتصحيحاً للتلاوة على مستوى العالم.

وبيّن "فتني" أن التطبيق أحد خدمات منصة "خيركم" لتعليم القرآن عن بُعد، والتي حظيت بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– وتضم تطبيقات للشرائح كافة، ومنها الفئة الغالية على جميع أبناء المجتمع؛ فئة الصم والبكم، والتطبيق متوفر بخمس لغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والإندونيسية.

وأظهرت "خيركم" إحصائية تبيّن عدد المستخدمين والدول التي تصدرت المستفيدين من التطبيق، وتصدر مستخدمو التطبيق باللغة العربية التصنيف بنسبة 65%، تلتها اللغة الإنجليزية بـ18%، والفرنسية 8%.

وتصدرت المملكة مستخدمي التطبيق عبر نظام الأندرويد، تلتها على التوالي: مصر، والجزائر، والعراق، والأردن، وقارتا آسيا وإفريقيا مستخدمي التطبيق عبر نظام ios، تلتهما أمريكا الشمالية وأوروبا.