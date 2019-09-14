"العمري" يطمئن على الأداء في قيادات طوارئ الحد الجنوبي

اطلع على التدريب والجاهزية.. وحرص على لقاء الضباط والأفراد

قام قائد قوات الطوارئ الخاصة المكلف اللواء الركن محمد بن مقبول العمري، يصاحبه عدد من مديري الإدارات بالقيادة، بجولة تفقدية لقيادات قوات الطوارئ الخاصة بالحد الجنوبي.



وبدأت الجولة بقوة الطوارئ الخاصة بمحافظة شرورة، ثم قوة منطقة نجران، ومنطقة عسير، وأخيراً قوة الطوارئ الخاصة بمحافظة جازان.



واطلع "العمري" خلال الجولة، على سير العمل الإداري والتدريب وجاهزية القوات للانتقال إلى أي مهمة تكلف بها القوات، كما حرص على مقابلة الضباط والأفراد والسلام عليهم أثناء زيارة لكل قوة، وأبلغهم سلام وتقدير رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني؛ لما يقومون به من عمل بطولي في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن هذه البلاد الطاهرة.



وأكد لهم أن ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين من توفير كل الإمكانيات والتجهيزات والآليات، ودعم سمو ولي العهد للقطاعات العسكرية بشكل عام كفيلة بالإخلاص في العمل والتضحية؛ من أجل استتباب الأمن والحفاظ على مقدرات هذا الوطن، كما أبلغهم بأنه سيعمل وفق الأنظمة والتعليمات لتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم.



وفي نهاية الجولة شكر "العمري" قادة القوات بالحد الجنوبي على الجاهزية العالية منهم ومن منسوبيهم.