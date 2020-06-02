وفاة "أبو حيمد" أحد المؤسسين لتعليم البنات برنية

ألّف عدداً من الكتب والروايات وأسس مكتبات علمية

غيب الموت أحد أبناء محافظة رنية بمنطقة مكة المكرمة سعد بن محمد أبو حيمد وهو مدير تعليم ورئيس بلدية سابق وكاتب روائي وقصصي ‏وأحد المؤسسيين لتعليم البنات بالمحافظة ويعتبر"أبو حيمد" أحد أعيان محافظة رنية، و‏ألف عدداً من الكتب القصصية والروائية ‏‏بإلاضافة ‏إلى تأسيس عدد من المكتبات العلمية والأدبية التي يرتادها الباحثون والمثقفون ‏وطلبة العلم.

فيما عمل على تأسيس كهرباء رنية حيث عمل رئيساً لبلدية رنية ورئيساً لبلدية الخرمة وله مساع في تعليم المرأة والطاقة وعرف عنه حب التنمية والتطوير بالمحافظة. ‏‏كما أن له دوراً رحمه الله في جلب الآلات الزراعية في وادي رنية، ‏وقد نعى أعيان محافظة رنية أبو حيمد وأعربوا عن بالغ الأسى والحزن لرحيل أحد أبنائها باعتباره أحد أعيانها.



وهو والد مدير محجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة المهندس خالد أبو حيمد.



