الاتفاق يكثف تحضيراته لمواجهة الهلال .. والمالكي : لن نقبل بعودته على حسابنا

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد الله الدبل بنادي الاتفاق تحضيرًا لمواجهة الهلال ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد تركز على الجانب الفني فبعد الإحماء والإطالات أدى لاعبو الفريق تمارين لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل الفنية واختتم التمرين بمناورة تكتيكية.

وفي سياق متصل شدد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي على أهمية مواجهة مضيفه الهلال مشيرًا إلى أنهم يدركون مدى قوة وصعوبة المواجهة ولكن رغبة فارس الدهناء بالظفر بالنقاط الثلاث كبيرة لتعزيز التقدم في سلم ترتيب الدوري.

وزاد المالكي: ”لا شك مباراة صعبة أمام فريق منافس قوي؛ ولاسيما أنه يلعب على أرضه، ولكن نحن على استعداد كبير لتقديم مباراة متميزة ونسأل الله التوفيق لتحقيق الثلاث نقاط “.

وأضاف:”ننظر لمواجهة الهلال مثلها مثل أي مباراة في الدوري مجرد 3 نقاط” وحول التغييرات الفنية لدى نادي الهلال قال المالكي “بالتأكيد لن نقبل أن تكون هناك ردة فعل على حسابنا، وسنلعب بشخصيتنا وإثبات هوية الاتفاق“.