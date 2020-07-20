المكسيك: 5311 إصابة و296 وفاة جديدة بكورونا

ليصل إجمالي الإصابات إلى 344224 والوفيات 39184

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، يوم أمس الأحد، تسجيل 5311 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و296 حالة وفاة إضافية؛ ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 344224 حالة، وحالات الوفاة إلى 39184 حالة.

وقالت الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.