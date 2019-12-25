الاتفاق يجري تدريبه الرئيسي تحضيراً للتعاون.. والعطوي والنجراني يواجهان الإعلام

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام مساء اليوم الأربعاء تحضيراً لمواجهة التعاون مساء السبت.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد تركز على الجانب الفني، فبعد الإحماء والإطالات أجرى لاعبو الفريق تدريب التمريرات القصيرة عبر 3 مجموعات، ثم قسم العطوي الفريق إلى مجموعتين طبقتا عدداً من الجمل التكتيكية، ثم أجرى لاعبو الفريق مناورة تكتيكية في منتصف الملعب، واختتم التدريب بتنفيذ عدد من اللاعبين الكرات الثابتة. وشهد التدريب انتظام المدافع سيدريك يامبيري في التدريب الجماعي بعد تماثله للشفاء من الإصابة.

وفي سياق متصل يعقد مدرب الاتفاق الوطني خالد العطوي وإلى جانبه اللاعب ماجد النجراني عند الساعة 4:30 من مساء يوم غدٍ الخميس المؤتمر الصحفي الخاص للحديث عن مواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الـ13 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك في قاعة المؤتمرات بالنادي.

