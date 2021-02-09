"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

قال: الحالة التي بدأت الساعة الخامسة فجراً تستمر حتى 5 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: العيص والمهد وبدر ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الخامسة فجراً تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.