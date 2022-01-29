"النمر": قياس مستوى الدهون في الدم ضروري لمن هم فوق سن العشرين

نصح بالمتابعة الدورية في حال كانت طبيعية واتباع إرشادات الطبيب المعالج

نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، كل مَن تخطى عمره 20 عامًا، بضرورة قياس مستوى الدهون في الدم.

ولفت "النمر" في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أن الاطمئنان على مستوى الدهون في الدم -في حال كان طبيعيًّا- يكون بشكل دوري مرة كل ٥ سنوات.. أما المريض فحسب ما يراه الطبيب المتابع لحالته.

وحدد "النمر" في تغريدات سابقة له، أنواع الدهون الثلاثية الموجودة في الدم، وطريقة تكونها عند تناول الطعام؛ حيث يُحوّل جسمك أي سعرات حرارية لا يحتاج إلى استخدامها على الفور إلى دهون ثلاثية تُخَزَّن في الخلايا الدهني.. وفي وقت لاحق، تطلق الهرمونات الدهون الثلاثية للإمداد بالطاقة بين الوجبات.

وأضاف: إذا كنت تأكل أكثر من السعرات الحرارية التي تحرقها بانتظام، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات؛ فقد يكون لديك معدل مرتفع من الدهون الثلاثية (فرط ثلاثي غليسريد الدم).

وميز "النمر" بين الدهون الثلاثية والكوليسترول؛ مشيرًا إلى أن كليهما أنواع منفصلة من الدهون التي تسري في الدم، فهي تخزن السعرات الحرارية غير المستخدمة وتزود الجسم بالطاقة؛ بينما يستخدم الكوليسترول لبناء الخلايا وهرمونات معينة.

وقال: يمكن أن يساهم ارتفاع الدهون الثلاثية في تصلب الشرايين أو زيادة سُمك جدران الشريان؛ مما يزيد من مخاطر الإصابة بسكتة دماغية، وأزمة قلبية، وأحد أمراض القلب، كما يمكن أن يؤدي الارتفاع الشديد في الدهون الثلاثية إلى الإصابة بالتهاب حاد في البنكرياس (التهاب البنكرياس). وفق ما نشرته صحيفة "المواطن".

وتابع استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين: غالبًا ما يكون ارتفاع الدهون الثلاثية علامة على حالات أخرى تزيد من مخاطر الإصابة بأحد أمراض القلب والسكتة الدماغية، ومن بينها السمنة ومتلازمة الأيض، وهي مجموعة من الحالات التي تتضمن كمية كبيرة جدًّا من الدهون الموجودة حول الخصر، وضغط الدم المرتفع، وارتفاع الدهون الثلاثية، وارتفاع نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول غير الطبيعية.