1375 ريالاً للطن.. اعتماد سعر شراء القمح من المزارعين المحليين

"الحبوب": في ضوء المراجعة الدورية الجارية لتطورات الأسعار الدولية

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن اعتماد سعر شراء القمح من المزارعين المحليين.

وقالت المؤسسة عبر حسابها في "تويتر": وافق مجلس إدارة المؤسسة بجلسته يوم أمس على اعتماد سعر شراء القمح من المزارعين المحليين للموسم الحالي 1442 - 1443 ه - 2021 م بـ 1375 ريالاً للطن، وذلك في ضوء المراجعة الدورية التي تجريها المؤسسة لتطورات الأسعار الدولية للقمح.