ولي العهد وأمير قطر يترأسان الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، إلى دولة قطر في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

كما كان في استقبال سمو ولي العهد: الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير دولة قطر، والشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية (الوزير المرافق)، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، والأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

وتوجه سمو ولي العهد، وسمو أمير دولة قطر، في موكب رسمي إلى الديوان الأميري.

وقد أجريت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكي السعودي والأميري القطري، ثم استعرض حرس الشرف.

وفور وصول سمو ولي العهد، صافح أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين في دولة قطر، كما صافح سمو أمير دولة قطر أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء أعضاء الوفد الرسمي والمرافق لسمو ولي العهد.

بعد ذلك توجه سمو ولي العهد إلى مجلس الشعب، حيث تشرف عدد من أعيان دولة قطر بالسلام على سمو ولي العهد.

وترأس سمو ولي العهد، وسمو أمير دولة قطر، الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري.

ورحب سمو أمير دولة قطر، في مستهله بسمو ولي العهد في زيارته الحالية لدولة قطر، فيما عبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة قطر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

ونقل سمو ولي العهد خلال الاجتماع، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، فيما حمله سموه تحياته لخادم الحرمين الشريفين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما جرى تناول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وفي ختام الاجتماع، وقع سمو ولي العهد، وسمو أمير دولة قطر، على محضر اجتماع الدورة السادسة لمجلس التنسيق السعودي القطري.

حضر الاجتماع: الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الابراهيم، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

فيما حضرها من الجانب القطري: الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ومستشار أمير دولة قطر للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، ووزير المالية علي بن أحمد الكواري، ووزير الرياضة والشباب صالح بن غانم العلي، ووزير التجارة والصناعة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، ورئيس جهاز أمن الدولة عبدالله بن محمد الخليفي، ووزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، ووزير المواصلات جاسم بن سيف السليطي، ووزير الثقافة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.