تحريات الأفلاج تُطيح بجانٍ سرق 37 هاتفاً بطريقة احترافية

حاول تضليل فرق التحريات والبحث وتم القبض عليه خلال ساعات

نجحت فرق التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الأفلاج، في ضبط أربعيني متهم بسرقة محل اتصالات، والاستيلاء على هواتف ذكية ومبلغ مالي.

تفصيلاً؛ باشرت فرق تحريات الأفلاج أمس، بلاغاً عن تعرُّض محل اتصالات للسرقة بطريقة احترافية يصعب التعرُّف فيها على الجاني الذي مارس محاولة التضليل على رجال الأمن، واستولى على 37 هاتفاً ذكياً ومبلغ مالي وعديد من الإكسسوارات للهواتف، وبعد ساعات قليلة، وفي وقت وجيز، تمكّن رجال الأمن بشعبة البحث الجنائي بشرطة المحافظة من ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات المسروقة من الأجهزة (الجوّالات) والإكسسوارات.