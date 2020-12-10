جامعة محمد بن فهد تحتفل بتسليم الفائزين بجائزة أفضل عمل في اليوم الوطني.. الاثنين المقبل

وسط التشديد على إقامة الحفل وفق الضوابط الصحية والإجراءات الوقائية

تحتفل جامعة الأمير محمد بن فهد يوم الاثنين ١٤ ديسمبر الجاري بتسليم الفائزين بجائزة الجامعة لأفضل عمل متميز في اليوم الوطني في دورتها الثانية وذلك من خلال الحفل الذي سيُقام في مقر الجامعة في منطقة العزيزية بالخبر، حيث سيتم تتويج ١٧ فائزًا بجوائز الجائزة في هذه الدورة، في الوقت الذي حجبت أمانة الجائزة بعض فروعها لعدم استيفاء الأعمال المقدمة لمعايير الجائزة.



وعقدت لجنة الجائزة عددًا من الاجتماعات خلال الأسبوع الماضي تمهيدًا لإقامة هذا الحفل، وسط التشديد على إقامته وفق الضوابط الصحية والإجراءات الوقائية.



وهنأ رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى الأنصاري، الفائزين بجوائز المسابقة، مشيدًا بجودة الأعمال الفائزة في الدورة الثانية للجائزة. وأوضح أن الجائزة تهدف إلى ترسيخ مبادئ المنافسة في اليوم الوطني والمشاركة الإيجابية مع استثمار ملكات الإبداع لدى الشباب وتشجيع الموهوبين المميزين في الأعمال المقدمة في اليوم الوطني وترسيخ أهمية الإنجازات الوطنية وتعزيز حضورها محليًا وعالميًا.



ولفت إلى أنه كان من المقرر أن يُقام الحفل في وقت سابق تزامنًا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني إلا أن ظروف جائحة كورونا أسهمت في تأخير الحفل إلى هذا الوقت.



وأشار الدكتور الأنصاري إلى أن الدورة الثالثة للمسابقة سوف تشهد العديد من التغييرات المهمة بما يتناسب مع الفرص الفنية والإبداعية المتاحة مع تعزيزها بالعديد من الفروع الإبداعية والعلمية الجديدة.



وبيّن أن هذه الجائزة تأتي في إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع ومشاركة منها عبر إمكاناتها في فعاليات اليوم الوطني الذي يعد من أهم المناسبات التي يحتفل بها الوطن.



يُذكر أن قيمة الجائزة مليون ريال سعودي موزعة على ١٦ فرعًا من فروعها وهي أفضل عمل أدبي- قصة قصيرة، أفضل عمل أدبي- قصيدة شعرية، أفضل عمل إعلامي – إذاعي، أفضل عمل إعلامي – تلفزيوني، أفضل عمل إعلامي – صحفي، أفضل عمل فني – جرافيك، أفضل عمل فني - فن تشكيلي، أفضل عمل فني – مجسم، أفضل عمل فني – نحت، أفضل عمل مجتمعي – أفراد، أفضل عمل مجتمعي – مؤسسات، أفضل فيلم، أفضل مشاركة على التواصل الاجتماعي - أفضل صورة في إنستغرام، أفضل مشاركة على التواصل الاجتماعي - أفضل تغريدة، أفضل مشاركة على التواصل الاجتماعي - أفضل تغطية سناب شات.