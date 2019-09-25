"التقاعد" لعملاء "الراجحي": تم تحويل معاشات سبتمبر

المؤسسة دعت عملاءها إلى مراجعة البنك في حالة عدم الإيداع

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد لجميع عملائها الذين لديهم حسابات في بنك الراجحي، أنه تم تحويل جميع معاشات شهر سبتمبر 2019 للبنك.
وقالت "التقاعد" ظُهر اليوم عبر حسابها في "تويتر": في حالة عدم الإيداع؛ نأمل مراجعة "بنك الراجحي".

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25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 01:46 PM

المؤسسة دعت عملاءها إلى مراجعة البنك في حالة عدم الإيداع

"التقاعد" لعملاء "الراجحي": تم تحويل معاشات سبتمبر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت المؤسسة العامة للتقاعد لجميع عملائها الذين لديهم حسابات في بنك الراجحي، أنه تم تحويل جميع معاشات شهر سبتمبر 2019 للبنك.
وقالت "التقاعد" ظُهر اليوم عبر حسابها في "تويتر": في حالة عدم الإيداع؛ نأمل مراجعة "بنك الراجحي".

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