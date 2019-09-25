"التقاعد" لعملاء "الراجحي": تم تحويل معاشات سبتمبر

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد لجميع عملائها الذين لديهم حسابات في بنك الراجحي، أنه تم تحويل جميع معاشات شهر سبتمبر 2019 للبنك.
وقالت "التقاعد" ظُهر اليوم عبر حسابها في "تويتر": في حالة عدم الإيداع؛ نأمل مراجعة "بنك الراجحي".
المؤسسة دعت عملاءها إلى مراجعة البنك في حالة عدم الإيداع
أكدت المؤسسة العامة للتقاعد لجميع عملائها الذين لديهم حسابات في بنك الراجحي، أنه تم تحويل جميع معاشات شهر سبتمبر 2019 للبنك.
وقالت "التقاعد" ظُهر اليوم عبر حسابها في "تويتر": في حالة عدم الإيداع؛ نأمل مراجعة "بنك الراجحي".