توصيات ملتقى عمداء كليات المجتمع في الجامعات السعودية.. تعرًف عليها

في مقدمتها تحديث الخطط الاستراتيجية لتعكس مفهوم الكليات التطبيقية

أوصى ملتقى التحول الواعد لكليات المجتمع بالجامعات السعودية المنعقد في جامعة طيبة بالمدينة المنورة، الذي اختتم أعماله اليوم الخميس، بتحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية وتحديث الخطط الاستراتيجية لكليات المجتمع لتعكس مفهوم الكليات التطبيقية.

وتضمنت التوصيات الصادرة عن الملتقى "وضع آليات جذب للطلاب للدراسة في الكليات المجتمع، بحيث تقدم برامج أكاديمية تنتهي بالتوظيف عبر شراكات مجتمعية فاعلة، وإعداد برامج تدريبية لتنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل أثناء فترة الدراسة، ومنحهم الرخصة المهنية المعتمدة من المؤسسات المعتمدة المحلية والدولية في مجال التخصص".

وجاءت إحدى التوصيات بتشكيل فريق عمل من كليات المجتمع في المملكة؛ لعمل دراسة مسحية لإعداد خريطة تطوير البرامج الأكاديمية التي تناسب مناطق المملكة المختلفة، وتقابل احتياجات سوق العمل في كل منطقة.

وشملت التوصيات تطوير استراتيجية التعليم في كليات المجتمع؛ وذلك بتحويل أساليب التدريس التقليدي إلى أساليب واستراتجيات تعليم حديثة للارتقاء بالجانبين العلمي والمهاري للطلاب.

وأوصى الملتقى بتطوير آلية القبول في كليات المجتمع، وآتت التوصية الأخيرة من الملتقى في تنمية الموارد الذاتية في كليات المجتمع، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة بذلك.