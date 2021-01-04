"الصحة": تسجيل 94 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 166 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 4 يناير 2021، تسجيل 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363155حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 166 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 354609 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 10حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى‏ 6256حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ ( 2290) والحالات الحرجة (347 ) حالة.