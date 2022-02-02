خبيرة تغذية تقدم 6 نصائح للتخفيف من "سيلان الأنف" خلال الشتاء

نصحت بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامين "ج" كالبرتقال والليمون

هناك علاقة وثيقة بين فصل الشتاء وبعض الأمراض، وفي مقدمتها الإنفلونزا والحساسية التي من أعراضها سيلان الأنف، وفقًا لسبوتنيك.

وتفصيلاً، قدمت خبيرة التغذية العلاجية جيانا الدسوقي مجموعة من النصائح الغذائية، للتخلص من أعراض "سيلان الأنف"، حسب صحيفة النهار اللبنانية.

في مقدمة هذه النصائح، دعت جيانا الدسوقي إلى تجنب الأطعمة المسببة للحساسية وسيلان الأنف، ونصحت اختصاصية التغذية العلاجية بشرب المياه والسوائل لترطيب منطقتي الأنف والحلق.

ونصحت أيضًا بتناول المشروبات الدافئة التي تساعد في الحد من سيلان الأنف، وتناول الأطعمة التي تقوي جهاز المناعة، يساعد في الحد من أعراض سيلان الأنف.

ومن أبرز هذه الأطعمة قالت "جيانا": المكسرات والكركم والخضار الورقية الخضراء، بجانب الأطعمة الغنية بالفيتامين "ج" كالبرتقال والليمون والكيوي والبروكلي.

في المقابل حذرت اختصاصية التغذية من التدخين والكحول والكافيين، مشيرة إلى أن هذه الأمور تزيد من أعراض سيلان الأنف.

