الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

منها 7 إصابات في العاصمة بكين

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم: إن البلاد سجلت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم؛ فيما لم تسجل أي وفاة جديدة.

وأضافت اللجنة في بيان أن سبع إصابات من بين الحالات الجديدة كانت في العاصمة بكين.

وأعلن البر الرئيسي الصيني عن أربع حالات دون أعراض، وتأكدت إصابتها بمرض كوفيد-19.

وأوضحت اللجنة أن العدد الإجمالي لعدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي بلغ 83531 حتى 29 يونيو.

الصين فيروس كورونا الجديد

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30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 08:23 AM

منها 7 إصابات في العاصمة بكين

الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم: إن البلاد سجلت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم؛ فيما لم تسجل أي وفاة جديدة.

وأضافت اللجنة في بيان أن سبع إصابات من بين الحالات الجديدة كانت في العاصمة بكين.

وأعلن البر الرئيسي الصيني عن أربع حالات دون أعراض، وتأكدت إصابتها بمرض كوفيد-19.

وأوضحت اللجنة أن العدد الإجمالي لعدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي بلغ 83531 حتى 29 يونيو.

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