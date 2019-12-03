مصادر: هيئة الطيران المدني تعيد رحلة جازان - القاهرة عبر طيران "النيل"

كشفت مصادر أن هيئة الطيران المدني - ضمن برنامجها لتطوير المطارات وزيادة عدد الوجهات - أعادت رحلة جازان – القاهرة – جازان، واستئناف رحلاتها عبر طيران "النيل" بدءًا من هذه الليلة، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًّا.هيئة الطيران المدني مطار جازان
بواقع 3 رحلات أسبوعيًّا ضمن برنامجها لتطوير المطارات وزيادة عدد الوجهات
كشفت مصادر أن هيئة الطيران المدني - ضمن برنامجها لتطوير المطارات وزيادة عدد الوجهات - أعادت رحلة جازان – القاهرة – جازان، واستئناف رحلاتها عبر طيران "النيل" بدءًا من هذه الليلة، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًّا.