مرور الرياض يطيح بشخص دهس طفلة أثناء نزولها من حافلة مدرسية

قال: سيتم استكمال إجراءات الحادث مع تطبيق العقوبات المقررة في النظام

نجح مرور منطقة الرياض في القبض على قائد المركبة الذي تسبب في حادث دهس طفلة أثناء نزولها من حافلة المدرسة والهروب من الموقع.

وأكد "المرور" أنه سيتم استكمال إجراءات الحادث مع تطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

مرور الرياض الرياض حادث دهس

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06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441 03:38 PM

قال: سيتم استكمال إجراءات الحادث مع تطبيق العقوبات المقررة في النظام

مرور الرياض يطيح بشخص دهس طفلة أثناء نزولها من حافلة مدرسية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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نجح مرور منطقة الرياض في القبض على قائد المركبة الذي تسبب في حادث دهس طفلة أثناء نزولها من حافلة المدرسة والهروب من الموقع.

وأكد "المرور" أنه سيتم استكمال إجراءات الحادث مع تطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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