المسند: "طارد الأمطار" سجّل حضوره وهذا موعد انتهاء الكتلة الباردة

قال: الكتلة الهوائية الباردة بدأت تتطبع بأجواء السعودية شبه الدافئة

توقّع أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية الدكتور عبدالله المسند، أن تبدأ درجة الحرارة غداً بالاعتدال النسبي والتدريجي.

وقال عبر حسابه في "تويتر": يأتي ذلك "بعدما جثمت الكتلة الباردة فوق السعودية لأكثر من 72 ساعة، عندها بدأت الكتلة الهوائية الباردة تتطبع بأجواء السعودية شبه الدافئة مقارنة بمصدر الكتلة الباردة الشمالية المنشأ".

وأضاف: المرتفع الجوي (طارد الأمطار) -بإذن الله- يتربع فوق جزيرة العرب لبضعة أيام حتى خمسة أيام قادمة، لا تلوح في الأفق أي حالة مطرية (معتبرة) هذا والله أعلم".